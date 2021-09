Cristina y Luca esperan que Miguel no escuche mucho las palabras de su amiga y hablan con el periodista sobre su encuentro con Adara. Cristina le dice que está bastante enfadada porque todo lo que hace por él en la casa es de corazón y Frigenti se explica: "Yo no la voy a dar de lado, pero mis amigos aquí sois vosotros. Si yo sitiera que me tratas mal no estaría contigo. Eso no me va a condicionar". Y tranquiliza a sus amigos: "Mis compañeros de viaje aquí sois vosotros dos y eso no va a cambiar".