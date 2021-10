10.00 - 18.00 | Tronadores ronquidos de sábado

Buenos días por la mañana, Javier al teclado. Arranca el sábado en 'Secret Story' después de una fiesta country donde el buen rollo ha liderado toda la noche. Parece que la expulsión de Lucía Pariente ha amansado las aguas en la casa y que el concepto de grupo mayoritario y minoritario cada vez se desdibuja más en la convivencia.

De hecho, podría decirse que Cynthia se ha pasado las últimas 48 horas justificando su acercamiento a Cristina, Luca y Adara. La modelo asegura que su acercamiento al trío calavera no responde a ningún tipo de estrategia pero algunos reticentes como Cristina piden tiempo para creerse sus buenas intenciones.

En cuanto al amor en la casa de los secretos, la carpeta de Luca y Cristina se hace de rogar aunque los sentimientos de ambos concursantes son más que evidentes. En la noche pasada, los tortolitos mantuvieron una intensa conversación en la cama donde Cristina se negaba a compartir sus sentimientos con el italiano.

Por lo demás, los concursantes se enfrentan a una prueba semanal de lo más musical que esta dejando ver las pocas dotes artísticas de la mayoría de ellos. Yo me pongo con lo mío. Me conecto al 24 horas, señal de mitele PLUS incluida, para ver qué nos depara este impredecible sábado.

¡Vamos al lío!