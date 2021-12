10.00 - 18.00 | Última hora del sábado

11:54 H Hay poco café

Todos van apareciendo por la cocina. Luis comenta que ha pasado una mala noche. No sabe explicar el motivo. Cristina prepara café mientras bosteza. Jesús se queja de que no hay suficiente café para todos. Sus compañeros le dicen que, cuando hay, nunca quiere y, cuando no queda, siempre le apetece. El Gemelier se pone a preparar más café para él. Hoy tiene antojo.