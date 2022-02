¡Buenos días! Tras las últimas nominaciones, algunos concursantes han tomado drásticas decisiones. Por un lado, está Kenny, que ha dicho ya en varias ocasiones que quiere ser el expulsado el próximo miércoles y abandonar la casa porque no aguanta más. Está de bajón porque quiere volver con su familia y porque el concurso, según ha contado, le está afectando mucho. Alatzne también ha tomado otra decisión y es la de romper definitivamente su relación con Rafa. No se hablan ni se miran prácticamente y la sanitaria llegó a nominarle con 3 puntos. Y a eso se le suma que ayer escuchó como le gritaban del exterior "Alatzne traidora" y no le sentó nada bien. Intentó hablar con su compañero pero este negó, así que para ella está todo dicho ya.

Además, la entrada de la Reina Nagore I de Basauri les ha servido para desahogarse con ella y hacer terapia de grupo. E incluso ser más sinceros que nunca en un juego de preguntas para calmar un poco el ambiente. Y es que la prueba de nobles y vasallos no a todos ha sentado igual de bien. Es más, Rafa y Carmen decidieron anoche sabotearla y añadir fallos adrede.

Sin más, nos conectamos al 24 horas para ver cómo se presenta un nuevo día de trabajo en Palacio.