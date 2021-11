01:04 H Miguel no le cae bien a los 'amis' de su novio

Miguel charla con Adara sobre su novio. Revela que a los amigos de su chico les caía mal desde el principio por lo que veían de él en la tele. Cuenta que ellos no le dieron ninguna opción de cambiar su opinión y él a ellos tampoco: "Uno de sus mejores amigos le dijo que me había visto en no sé qué sitio con un montón de tíos. Cuando se inventan algo tan heavy sobre ti no das oportunidades", relata el de Sálvame.