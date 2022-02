02:50 H Rafa no se quiere distanciar, pero Carmen duda

Rafa dice que él no se va a distanciar de Carmen, pero esta comenta que a veces tiene ganas de marcar distancia. Argumenta que ya está muy desencantada y que no tiene una relación fluida con Rafa y cia. "Me siento retenida contigo...porque me cortas mucho...Yo no tengo con vosotros ese desparpajo de reírme a carcajadas...Si tengo que depender de Álvaro y tú no voy a disfrutar. No sé qué me pasa con vosotros....Me siento cohibida con Álvaro, contigo e incluso con Alatzne. Contigo me siento apagada". Carmen dice que le apetece más relacionarse con el resto de la casa. Rafa le anima a que lo haga y asegura que no se va a enfadar. "Solo faltaba que te enfadaras", reacciona ella.