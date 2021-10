Buenas noches amigos. El personal busca encontrar su lugar en la casa de los secretos, pero a algunos no les resulta fácil. Es el caso de Cynthia, que busca encajar en algún grupo sin demasiado éxito. Sus vaivenes durante la última semana han levantado sospechas y ha aumentado la desconfianza hacia ella. La modelo trata desesperadamente de acercarse a Luca y Cristina. Insiste en que su cambio de actitud es real y no obedece a ninguna estrategia, pero, de momento, no la aceptan en el grupo de los tres 'disidentes'. Con este panorama, vamos a la casa.

02:13 H La conga y "a por Canales" El personal sigue on fire. Los habitantes se ponen a hacer la conga y de pronto gritan: "¡A por Canales!". Acto seguido, se van todos en cadena para despertar al diestro. Sin duda, la fiesta con mejor rollo hasta la fecha. 01:56 H La cara y la cruz de la fiesta Adara y los gemelos siguen disfrutando de la fiesta mientras imitan a Shakira. No se les da mal. Mientras ellos cantan, Canales duerme. Ya no lleva el disfraz de planta, pero conserva la costumbre de dormirse el primero. 01:40 H "Ha sido épico" El personal se lo está pasando en grande en este fiesta a base de juegos. Después del pañuelo toca a jugar al rescate. Luis y Adara se escondieron en el armario. Ella se ha puesto un albornoz para esconderse, pero ha surgido un inconveniente por el hedor que desprendía la prenda: "Huele a culo". Por su parte, Luca se ha lesionado en un salto y tienen que echarle un poco de betadine en la mano; Isa se ha pegado una buena piña y a Cris cuenta que se le ha caído la camiseta. Juegan y se lo pasan como niños. "Ha sido épico", concluye Luis. 01:12 H Las consecuencias de jugar al pañuelo El personal se lo pasa en grande jugando al pañuelo. Los perdedores tiene que comer cayena. Jesús, Julen, Sandra, Luis y Adara han perdido y se esconden por toda la casa para no afrontar las consecuencias. Poco después dan la cara y se disponen a comer la cayena. Adara se mete la cayena en la boca, bebe un vaso de agua, pero de pronto escupe todo. 00:56 H Adara no traga a Rafa Mora Cristina le pregunta a Adara si le cae bien Rafa Mora. "Fatal. Si coincidimos en un plató saltan chispas", responde la última en llegar. "Él (Rafa Mora) me puso en contacto con mi repre para poder entrar aquí...Yo no creo que él hable mal de mí", revela la presentadora. 00:46 H Luca habría tenido hijos con su ex, Ivana A Adara le ha dado por preguntar sobre los ex a Cristina y a Luca. Al italiano le pregunta que si habría tenido hijos con su último amor, Ivana. Cristina desaparece antes de escuchar la respuesta, quizá para no llevarse un disgusto. "Seguro, se acabó todo estando enamorado...Todo puede pasar", responde Luca. 00:36 H "Estamos hablando de chicos" Cristina le cuenta a Adara cómo fue su experiencia con un novio yanki: "Nos reíamos un montón, pero él no sabía cómo era yo en español...Los americanos tienen otra manera de vivir". Luca contempla la escena impasible. "Estamos hablando de chicos", le informa la presentadora y entonces él pones los pies en polvorosa. 00:23 H Fotos sexis De momento, buen rollo en la fiesta country. El personal no termina de lanzarse a bailar, pero se dedica a hacerse fotos con el móvil. Algunas instantáneas parecen propias de la portada de un calendario erótico.