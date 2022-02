00:52 H Carmen vs Álvaro

Rafa le comenta a Álvaro que ha tenido un roce con Alatzne porque ella le ha acusado de robar los huevos y las patatas del interventor. Álvaro responde que él no se ha quejado del fontanero, pero sí de Carmen. Entonces la matemática interviene y empieza una conversación muy subida de tono: "Das asco, sinvergüenza...Solo haces show", suelta la matemática entre otras lindezas. Rafa, con buen tono, le dice a Álvaro que no le parece bien que haya comentado con Alatzne que le robaban comida. "Tú y yo somos amigos y de ti no he dicho nada...pero a mí no me parece bien que ella no me pida permiso". Dicho esto, Carmen vuelve a intervenir y la discusión deriva en que si la una coge muchas naranjas o el otro come demasiados kiwis.