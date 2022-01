08:15 H ¡Buenos días!

¡Buenos días! La casa está en completo silencio porque los concursantes están durmiendo plácidamente en las habitaciones. Al menos, intentándolo. No han conseguido averiguar la última adivinanza y no han podido recuperar las camas, así que hacen lo que pueden. Aún así, parece que todos están en las habitaciones, incluido Álvaro, que hasta ayer dormía en el salón para no molestar con sus ronquidos al personal. En concreto a Carmen, quien dormía más próxima a él y por quién siente algo especial. Ese algo que le está reconcomiendo por dentro y que, por fin, ha necesitado verbalizar. La confidente, en esta ocasión, ha sido Brenda.