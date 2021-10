08.00 - 16.00 | Última hora del viernes

Buenos días por la mañana, Javier al teclado. Arranca el viernes en 'Secret Story' después de una esperada gala de Halloween donde los sustos y los gritos se convirtieron en los protagonistas de la noche. Los concursantes atravesaron como pudieron el túnel del terror y acabaron pingando y con un tartazo en sus queridos rostros antes de dar sus puntos y las razones.

Las nominaciones de anoche demostraron que las alianzas en la casa de los secretos ya no son lo que eran y que la convivencia ha hecho que los grupos se dinamiten por completo. Adara, Cynthia y los Gemeliers, Dani y Jesús, son los nominados de esta semana y éstos últimos se han pasado toda la madrugada preguntándose qué han hecho para merecer estar en la palestra. En concreto, Dani ha estado muy rayado repitiendo que está decepcionado con Sandra, porque intuye que le ha nominado, y con Julen, porque ni si quiera se ha dignado a mirarles a la cara.

Además, la amistad de Cristina y Adara cada vez parece más irreconciliable y anoche, tras la gala, volvimos a vivir un desencuentro entre las dos concursantes. Adara entraba en brote porque ya no quedaba agua caliente cuando ha ido a ducharse y Cristina le respondía que los demás no tenían la culpa. Leña al fuego que ya arde.

Por lo demás, las carpetas siguen hacia delante y Julen y Sandra han celebrado muy cariñosos que disfrutan una semana más de su amor en el concurso. Cristina y Luca, por su parte, continúan con su relación de 'me gustas pero no te lo digo directamente'. En cuanto a lo mío, me conecto al 24 horas, señal de mitele PLUS incluida, para ver que nos depara este viernes después de una verdadera noche de terror ¡Vamos al lío!