00:27 H Repasando trayectorias y fiesta de la rumba

Los chicos repasan sus trayectorias. Luca cuenta como hizo sus pinitos en televisión a través del MHYV en Italia. "Luego me llamaron para GH VIP y me cambió la vida". Por su parte, los gemelos recuerdan que participaron en la Voz y les "echaron los primeros" cuando tenían solo catorce años. Tras ese jarro de agua fría se cuestionaron su futuro en la música. En medio de la charla, suena la canción de All my loving de los Manolos y el personal sale al salón. Tenemos la fiesta de la rumba.