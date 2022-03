00:46 H Leyendo las cartas

Rafa lee lo que han dicho sus compañeros de él. Cum Laude: gracioso, divertido, ocurrente, sentido del humor, compañerismo, empático, bromista y alegre. Necesita mejorar: No siempre el humor es justificable, formas en las que habla, decir lo que opinas, valentía...A Colchero Carmen le ha puesto en Necesita Mejorar: no traicionar a las primeras de cambio. A Marta le han puesto que debe mejorar en: obsesionarse con cosas poco importantes. A Cora, Carmen le ha puesto: "No acuchillar cuando la trifulca no tiene nada que ver contigo". A Carmen le han dicho como cosas malas: controlar un poco más su carácter, saber dar un paso atrás, tomarse las cosas con más calma y no gritar. Carmen está satisfecha: "Pensaba que ibais a ir a cuchillo", confiesa. A Carlos, Colchero le ha puesto: decir más lo que piensa; Rafa: mojarse y Cora: abrirse en canal. A Álvaro le ha puesto Carmen en Necesita Mejorar: "le gusta mucho el teatro", también le han puesto que necesita mejor en victimismo. A Laila Carmen le ha puesto en necesita mejorar: yoísmo. Colchero le ha puesto que necesita mejorar en: exceso de protagonismo. Rafa ha puesto de ella Cum Laude en generosidad y necesita mejorar en: autocontrol.