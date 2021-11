Los últimos días en 'Secret Story' están siendo una auténtica guerra de reproches, enfrentamientos y cara a cara que han provocado que la casa haya estallado por los aires. Una de las grandes protagonistas de esos conflictos ha sido Adara Molinero. Pero ¡madre mía! contra todo pronóstico y para sorpresa de sus compañeros, Adara perdió la batalla y fue la expulsada contra los Gemeliers.

Si bien es cierto que algunos se han alegrado de esta ausencia, que se anden con ojo porque la repesca está a la vuelta de la esquina y Adara es una de las candidatas para volver a la casa. Pero su salida del concurso no ha hecho que los enfrentamientos cesen. Ayer, Jesús y Dani, entraron en bucle contra Julen. Creen que Sandra lo está envenenando y les da pena porque el extronista les cae muy bien. A Sandra no le sentó nada bien que los cantantes les diesen puntos y creen que su nominación a Julen fue "de ser malas personas". Julen, por su parte y quien también les dedicó algún reproche, no quiere volver a hablar con ellos.

Aunque ayer también hubo un hueco entre las discusiones para la alegría y el amor. Kiko Rivera subió a la casa para cantar su nuevo tema e, inevitablemente, Jorge Javier le preguntó por la relación con su madre. El momentazo vino cuando Luis Rollán, gran amigo de la familia, se reencontró con él. Luis rompió a llorar desconsolado y dijo que la visita de Kiko era un regalo para él. Quien también tuvo su momento de gloria a pesar de lo ocurrido con Adara, fue Luca, quien consiguió la inmunidad.

Con estos ánimos, nos conectamos al 24 horas y a la señal PLUS, para ver cómo se despierta la casa tras la salida de Adara Molinero. Seguro que tienen mucho que comentar ¡vamos al lío!