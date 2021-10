00:49 H Luca a Cristina: "¿Quieres pelea?"

Cristina se desahoga con Adara sobre su crisis 'amorosa': "Me gira todo lo que digo y encima me dice que le hablo mal. Ya no sé con quién estoy hablando", suelta. Luego entra Luca en escena y ella le hace el mismo reproche que le hacía él hace un ratito: "No me gusta cómo me hablas". El italiano reacciona con una pregunta en modus ataque: "¿Quieres pelea?". La respuesta es negativa. La tensión sexual no resuelta empieza a pasar factura.