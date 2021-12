La periodista ha afirmado tras la decisión del italiano afirmar estar más tranquila porque Luca Onestini tiene mucho apoyo de la gente y nunca ha llegado a la expulsión del jueves. "No has entendido nada", le ha dicho él y ha terminado la gala visiblemente enfadado. Enfado que se ha trasladado al 24 horas, donde ha mantenido una conversación con Cristina, a la que le ha explicado su parecer: "Escucho a una persona que no tiene palabras para valorar eso, yo tengo que hacer lo que siento y lo he hecho. Tienes que hacer las cosas sin esperar nada, si piensas que me hace gracia cómo has reaccionado te digo que no".