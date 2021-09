"Llega un momento en el que no te veo clara y es cuando mi cabeza piensa si no es clara en gilipolleces como será en lo demás" , le ha explicado Fiama a Cynthia. Esta le ha reprochado que le ha hablado mal durante la prueba y la extentadora le ha contestado: "Me molesta que cojas y te largues de la prueba" . Cynthia, asegura que llevaba toda la tarde con dolor de ovarios y que su respuesta ha sido el colmo para abandonar el lugar donde estaban ensayando la coreografía.

Cynthia no entiende que le hable mal porque es clara y Fiama no está de acuerdo con esto: "Clara no eres". Aquí ha empezado una lucha por quién es más trasparente de las dos. Fiama le asegura que, en momentos, se siente mal por hablarle así porque cree que es buena persona, pero le dice que no es normal que se ponga a llorar cada vez que le pasa algo: "No estoy llorando, pero no tengo que aguantar una persona que me hable mal de la nada, no te he hecho nada".