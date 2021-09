Fiama le dice a Cristina Porta lo que piensa de ella: "Te veo altiva y no me gusta"

Fiama se ha levantado guerrera este primer domingo en 'Secret Story' (recuerda que esta noche, a las 22:00h, tienes una cita con Jordi González y 'La noche de los secretos') . El caso es que, durante el desayuno, Fiama le ha confesado a Cynthia, Luca, Emmy y Sandra que no traga a una compañera y, aunque no ha dado su nombre, más tarde hemos descubierto de quién se trata: Cristina Porta.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confesaba que se estaba mordiendo mucho la lengua hasta el punto de hacerse yagas para no decirle a la cara todo lo que piensa de ella, aunque lo cierto es que, más tarde, le ha cogido por banda y se lo ha confesado todo. Así ha sido la conversación que han mantenido Fiama y Cristina y que hemos podido ver gracias al minutado de 'Secret story' .

Fiama tenía la necesidad de decirle a Cristina lo que piensa de ella ya que lo ha contado a algunos compañeros y también en 'El cubo'. "No voy a decir que es mala, pero la energía que ha transmitido es como de muy altiva y no me gusta", dice Fiama y da algunos ejemplos para justificar en qué se basa.