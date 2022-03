Los finalistas eligen a su jefe de campaña para la final: Marta le "roba" Colchero a Adrián y Rafa no duda con Carmen

Cora, que ha sido la expulsada en 'La noche de los secretos' había elegido a Laila como la persona que quiere que le lleve la campaña de cara a la final, pero tras tener que abandonar la casa, ambas no podrán emprender este objetivo juntas.

Marta, lo ha tenido muy claro desde que Carlos Sobera le ha dicho que tiene que elegir "un jefe de prensa" que le ayude con su campaña con el público. "A mí me gustaría Colchero", ha asegurado ella y el recién expulsado ha aceptado desde el plató: "Ella sabe que para mí es superimportante en la casa".

Rafa, desde que ha sabido que tenía que elegir entre sus excompañeros, no ha dudado ni un momento en que sea Carmen con quién vivir estos últimos días hasta la final, lo que ha levantado los aplausos del público: "Lo tengo claro, de ella me voy a acordar hasta que me vaya de aquí". Él ha dejado claro el cariño que tiene a la concursante con sus palabras y ella ha reaccionado desde el plató: "Quiero ir a verle, estar con él y hacer campaña".