Eva, la madre de los gemelos, ha asegurado que no está acostumbrada a esto y esta situación no le gusta absolutamente nada por parte de ninguno, ni "la actuación de Luca, de Cristina ni de sus hijos" porque las peleas no llevan a ninguna parte y le encantaría que fueran correctos el tiempo que les queda.

Gianmarco también ha querido hablar de todo esto, se ha mostrado enfadado porque "los gemelos han tocado temas que no tenían que tocar" porque son muy sensibles que no se pueden confundir ni bromear y tachar a su hermano de algo que no es "en absoluto". El italiano, además, ha advertido en plató que no va a permitir que se tache a Luca de algo que no es porque sino "habrá consecuencias".