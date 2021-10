Gianmarco Onestini desconfía de Cristina Porta y de la actitud con su hermano Luca: "Me ha hecho pensar"

Luca Onestini y Cristina Porta han tenido su primera discusión tras su momento íntimo en las sábanas y Gianmarco presente en plató de 'La casa de los secretos: Última hora', tras ver las imágenes, ha dejado claro que hay varias cosas que no le gustan de Cristina Porta con la actitud que ha tenido en alguna ocasión.

Cristina Porta y Luca Onestini , tras protagonizar un momento íntimo debajo de las sábanas, han tenido una discusión en la casa. El detonante ha sido hacer la comida, momento en el que Cristina Porta ha soltado la frase: "Conmigo no juegues a cambiar la película porque vas a quedar tú mal" . Y tras varios reproches y hablar de manera tranquila, han llegado a un punto común y a la reconciliación.

Gianmarco Onestini , en algunos momentos, no tiene claro con su hermano Luca Onestini y en otros aspectos, como cuando la periodista sacó a la luz el mensaje que Canales Rivera le mandó por las redes sociales y al que le hizo un pantallazo por lo que pudiera pasar.

El italiano ha explicado que la frase "si vamos a pelear la razón la tengo yo y tú vas a quedar muy mal" de Cristina Porta, refiriéndose a la imagen que dejará Luca Onestini respecto a la audiencia, no le ha gustado: "Yo me preocuparía de solucionarlo no de: 'Vas a quedar tú mal con la audiencia".