"Supongo que es lo que te gustaría a ti. Te quiero pedir consejo porque, al final, tú te dedicas a esto, a vender tus historias de amor en televisión", respondió ella enfadada. "Yo nunca he tenido una relación pública, siento buenas cosas buenas y malas, para mi el amor también es no comprenderse. Enhorabuena a los que juzgáis mi historia de amor si vuestras relaciones son perfectas la mía no, así que metete en tu relación, en la mía no".