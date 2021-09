Isabel, la exnovia de Canales Rivera, se pronuncia por primera vez en 'Secret Story': "Es muy triste"

José Mora, amigo de Canales, explica en plató que la relación la han roto los dos, pero por protección a ella él no ha querido decir nada: "Lo dejaron los dos en conversaciones y por circunstancias de atrás, no solo por Cynthia. Ella viene con una herida de atrás". Y cuenta que "que no congenien no quiere decir que no se quieran" y es que asegura que "ambos se quieren muchísimo". Y dice el motivo por el que no han querido comunicar la decisión que, supuestamente, se había tomado dos semanas antes de entrar en el programa: "Ellos no querían soltar esa bomba porque él entraba al concurso y por protección a ella".