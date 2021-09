Cuando Jorge Javier Vázquez le comunicó al torero que tendrá que convivir con Cynthia, él no se sorprendió: “Contaba con ello, la verdad”. Además, reveló que no estaba nervioso y que no le provocaba ninguna emoción ese reencuentro: “No me produce nada porque a mí me perdonaron, entonces yo no tengo nada que decir. Por mi parte está perdonado y olvidado, lo que quiero es disfrutar esta aventura con el respeto que todos los concursantes que van a estar aquí se merecen”.