"Dos días me pasó, abrí el ojo y estaba ella despierta mirando el Instagram de Fabio", ha contado el concursante a su compañero Miguel Frigenti de lo ocurrido antes de la marcha de Violeta a Honduras. Julen explica que tenía la intuición que iban a llegar noticias desde la isla y que no iban a ser buenas: "El día que me invitaron al debate que sabía que me iba a dejar". Y que no le gustó nada la manera de hacerlo de su ex: "Como una colilla, yo me sentí así. Me dijo: 'Mira he encontrado un hombre de verdad, si me pasa esto es porque me gusta otra persona es porque no te quiero y ya está". No cree que Violeta lo hiciera bien y que tras ver que el público le aplaudía, Violeta empezó a "inventarse cosas".