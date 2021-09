Las luces de la casa de los secretos se han activado tras activar el pulsador, momento en el que Julen e Isabel Rábago se han puesto en pie, con sus respectivas esferas, para escuchar el veredicto. "Mi secreto es algo mejor de lo que has pensado" , esta frase de Julen le demostraba a Isabel que se había equivocado. La concursante falla en su apuesta y, con eso, pierde la esfera, que puede contener 50.000 euros , para entregársela a Julen bajo la sorpresa de sus compañeros, que se hace con dos posibilidades de ganar el premio, en el día de su cumpleaños.

Sandra Pica, tenía la misión de conseguir que un compañero le dijera que tiene mal aliento, la extentadora de 'La isla de las Tentaciones' no la ha superado y el programa cree que ha sido un rotundo fracaso. Sandra se ha excusado diciendo que lo ha "pasado mal estos días" y que no iba a jugar con algo que le llevase a estar mal de salud. Su respuesta no ha sido suficiente para el programa y le ha comunicado su penalización: "Todo el mundo en la casa va a conocer la primera pista de tu secreto".