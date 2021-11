“ Su vida es un reality , ella es ganadora de un reality, se maneja muy bien en ese terreno y yo hay cosas contra las que no puedo competir, lo acepto”, continua la colaboradora. “Si yo quisiera actuar, lo saco fuera y doy pena, pero no se hacer eso porque no lo hago en mi vida normal, nunca lo voy a hacer ”, aseguraba Cristina.

“Ella se mueve muy bien en esos parámetros , sus seguidores se creen todo lo que dice, me parece perfecto, pero también habrá gente que no lo crea… los enfrentamientos más duros los ha tenido con Cynthia y siempre que se han enfrentado juntas, Cynthia ha estado por encima de ella”, apuntaba Isabel.

“Es que yo no quiero exteriorizar todos mis sentimientos, yo no quiero que se me tome como víctima, yo ya sé lo que siento, yo ya sé lo que me duele… si es verdad que estamos en un reality y el espectador, a lo mejor, quiere saber lo que yo siento. Pero yo aquí no quiero utilizar mi sentimiento y mi dolor para dar pena a la gente”, seguía Cristina.