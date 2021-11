Isabel Rábago se enfrenta cara a cara al conflicto con Alba Carrillo: "Traición en absolutamente nada"

Isabel no ha entendido la reacción de Alba, no entiende que utilice la palabra traición porque Lucía y ella han sido dos personas que han concursado, que se han respetado y que se han posiciona en sus lugares cuando correspondía sin faltarse el respeto: "Yo estaba concursando con la madre de Alba, pero hubo un momento que decidimos desvincularnos de ello porque no estábamos siendo leales al resto de los compañeros. Yo no me he equivocado con la madre de Alba, no he traicionado a nadie, he hecho mi concurso". Y no ha querido decir nada más sobre el tema.