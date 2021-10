Este jueves hubo sorpresas con las nominaciones . Luca, Adara y Lucía eran los tres más señalados por sus compañeros pero Luca y Julen tuvieron la oportunidad de salvar a alguien. El italiano miró por él mismo pero, si sacaban a alguien de la lista, debían meter a alguien e Isabel Rábago fue la afectada . Ella no sabía nada… hasta la noche del domingo, que lo descubre en directo.

El programa pone en conocimiento de los participantes de lo que sucedió el jueves en el cubo entre Julen y Luca e Isabel reacciona bien. Es Julen el primero en pronunciarse: “Llevo tres días fatal, quiero pedir perdón a Isa. Tenía que haberme metido a mí mismo y no perjudicar el concurso de nadie”.

Pero Isabel le ha parado los pies a Julen rápidamente: “No te lo voy a permitir, esto es un juego, sabíamos que había pasado algo, acatamos las normas. Yo ya dije que sabía que estaba nominada. Si has estado así estos días por mí, te mato. Estoy orgullosa que llevo aquí seis semanas y si me voy, no es por una nominación de la casa, sino por una directa”.