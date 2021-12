Alba Carrillo y Canales Rivera han confirmado que entre ellos hay algo más que amistad. La modelo desveló en 'Ya son las ocho' que aunque no han puesto nombre a su relación, se lo están pasando muy bien. "Es que me parece alucinante ya el tema pareja. No estoy en pareja, es de lo que huyo ahora, somos amigos. Le conozco, me cae fenomenal, me lo estoy pasando genial en la vida, en general. Fuimos a un sitio de flamenquito, nos lo pasamos fenomenal", confesó.