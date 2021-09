Esta mañana, Julen ha hablado con Fiama y se ha quejado del comportamiento que Sandra tiene con él: "A mí estos juegos no me van", le ha explicado.

Julen piensa que le está vacilando y que Sandra quiere que vaya detrás de ella: "Me siento ridículo". Fiama le entiende y quiere darle un tirón de orejas a su amiga: "Le voy a decir que sea adulta. O sí o no. Que vas a volver loco al chaval".

Al parecer, Sandra se pone ciertos límites en su relación con Julen. "Mi apoyo grande es ella", dice él. No quiere rayarse por estas tonterías, pero lo está. Fiama le da su opinión: "No puede más, está que se sube por las paredes".

La concursante ha aprovechado un rato a solas con Jesús en el jardín de la casa para hablarle de su historia de amor con Julen: "A mí me encanta, pero no estaba preparada para tener nada porque no lo estoy para sentir", le ha confesado a Jesús.