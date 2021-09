Jorge Javier Vázquez ha escuchado (sonrojándose) cómo Luca Onestini recordaba lo primero que le dijo el presentador: "Tienes unos ojetes preciosos". No era más que una broma, pero el traductor hizo una traducción literal del término, lo que dejó "traumatizado" al concursante. Pero ¿Por qué lo dijo? Jorge Javier resuelve el enigma.

Luca no podía creer lo que veía y, poco después, nos lo definía así: “En su maleta tiene un objeto que es un ojete para el placer de los hombres, me parece perfecto, pero yo no tengo un ojete portátil”.