Terelu siembra la duda y provoca los vítores del público: "Estoy magníficamente acompañada"

El presentador le ha preguntado a Terelu por la charla que ha mantenido con Edmundo y le ha querido dar las gracias por ello, aunque ella asegura que no se ha sentido cómoda de haberlo hecho: "No me apetecía hablar con él y tengo la sensación de que le puede molestar a la única persona que a mi me importa".

Terelu, ha dejado claro que no ha hablado con Carmen Borrego en la publicidad tras hablar con Edmundo: "No, he recibido mensajes bonitos". También ha confirmado que no ha podido hablar con su hija Alejandra porque ella no estaba viendo en el programa. Algo que ha llamado la atención de Jorge Javier: "Terelu, estás muy sola en la vida". Pero la colaboradora ha dejado claro que no lo está: "No creas, estoy magníficamente acompañada", algo que ha levantado los aplausos del público presente en plató. Y ha aclarado que los mensajes que ha recibido son de "amigos" y de personas con las que trabaja.