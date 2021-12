Julen no da crédito con las explicaciones de Luis Rollán al nominar a Sandra Pica: "No lo entiendo"

Las nominaciones han sido más o menos las esperadas de todos los concursantes. Luis Rollán ha decidido repartir los cuatro puntos que le han tocado con dos a 'Gemeliers' y dos a Sandra Pica . El colaborador ha explicado los que le ha dado a su compañera: "He visto muy tocada a Sandra, no sé si hago bien o mal, así qué voy a dar dos a 'Gemeliers' y dos a ella. La he visto muy jodida y si se queda quiero que esté bien y me ha dicho Julen que tenemos que cuidarla , en eso estaré".

Además, Luis ha añadido que no quería dar puntos a los dos compañeros que le quedaban en la casa: "Me quedaría tocarles, los podría repartir, pero creo que lo voy a dejar así". Las palabras del concursante han chirriando un poco a Julen, ya en plató tras su expulsión y dejar a Sandra Pica totalmente rota en la casa de Guadalix, y es que no ha entendido muy bien sus explicaciones: "Lo de Luis no lo entiendo, me ha dicho Julen que le cuide, pues toma, dos puntitos".