Julen se reencuentra con Sandra en 'El pasaje del terror' tras ser salvado por la audiencia

Julen ha ganado el duelo a Canales. La audiencia ha decido que el extronista se libre de la expulsión y sea el torero quien abandone el reality. " Estoy bien jodido, pero contento por Julen . Me gusta pensar que fuera tengo otras cosas más importantes que hacer aquí. Tiene una historia de amor dentro que se merece seguir disfrutando ", ha dicho el diestro.

Antes de conocer el veredicto del público, Julen se ha deshecho en halagos con Sandra sin saber que ella estaba escuchando. "Pues nada Sandra, lo primero es darte las gracias por cuidarme desde el primer día que entré aquí, decirte que te quiero un montón. No te preocupes que te voy a espera fuera, no me apetece nada más que estar contigo tumbado en la cama, comer a las cuatro de la tarde y volver a dormirnos. Eres una chica estupenda, que todo le viene bien como a mí, súper sencilla, súper honesta y que te quiero y que te mando un abrazo muy fuerte", ha confesado.