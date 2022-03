Fueron Colchero y Adrián los encargados de recoger la compra del almacén. Algunos compañeros rápidamente cogieron lo que les corresponde para esconderlo. Cuando llegó Laila en busca de sus codiciadas galletas, alucinó al ver que no tenía.

Muchos intentaron calmarla contemplando la opción de que la compra no hubiese llegado del todo, pero Laila apuntó directamente a que hay ladrones en la casa. Muy enfadada, la concursante ha prometido 'venganza'.

