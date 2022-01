'LoveYoli' sentencia a Laila: "Creo que va a perjudicar a su hermana, es muy egoísta"

En el plató de 'La noche de los secretos', 'LoveYoli' ha condenado el momento y no se ha cortado a la hora de decir que cree que "Laila va a perjudicar a Nissy". Para la influencer, fue "egoísta" y comparó su experiencia en 'Gran Hermano' con lo que había sucedido. "Yo concursé hace años con mi prima y no se me ocurrió siquiera no compartir el premio con ella", replicó en relación a la queja que tuvo Laila cuando se enteró de que su hermana finalmente se quedaba en 'La casa de los secretos'.