Luca sentencia a los Gemeliers: "Son esclavos de Adara"

Luis Rollán les ha contado a Cris y a Luca que ha escuchado a los 'Gemeliers' decirle a Adara que no la iba a nominar. "Me sorprende", remata Rollán.

"Están todos haciéndose caquita... A mí de ellos (los gemelos) no me sorprende.. Le dicen a Adara que no la van a nominar para que ella no les nomine. Solo piensan en ellos", analiza Cristina tras escuchar a su compañero.