Adara y Luca Onestini se dicen las verdades a la cara: "Pensaba que tenía un apoyo y me encuentro un enemigo"

Luca ha insistido en querer tener un enfrentamiento, cara a cara, con Adara en la sala y por fin lo ha tenido. El italiano ha querido ser claro y explicar a su compañera el motivo por el que se ha distanciado de ella: "Adara comparte un montón de tiempo conmigo y con Cristina y empieza a decir cosas muy bonitas de esta relación y yo me permito decirle lo que siento, me abro con Adara porque tenía una buena relación con ella y cuando ella utiliza esta información para intentar hacerme daño si que me duele".

"Ha sido algo muy grave, menos mal que te has acabado porque me estaba durmiendo", así ha ironizado Adara a las palabras de su compañero, mientras le ha reprochado que "pensaba que tenia un apoyo y de repente me encuentro que tengo un enemigo". Y ha añadido: "Las clases de hablar en público te han venido de maravilla".

Luca Onestini marca como detonante de la ruptura de su relación: "Yo me he dado cuenta de que esta señora está intentado pelear con todos". Y Adara ha querido justificarse: "Están muy enfadados porque he destapado el juego que se traían. No se han besado porque ella no le gusta, se tienen cariño, pero gustarte no te gusta". Saliendo de la sala con sus conflictos en el aire, mientras no han llegado a ningún acuerdo.