El italiano le reprochaba a Jesús que le hubiera dicho un comentario , para él muy despectivo, que el cantante se lo decía como broma y que a él no le sentaba nada bien. Esto desató las palabras entre unos y otros, que lejos de llegar a un entendimiento se generó una gran tensión. Tras esto, las palabras de Jesús en 'El cubo' de su relación con Cristina no gustaron nada a la periodista y es se lo explicaba, pero con el final de la sala terminaban con su relación más en la cuerda floja que nunca.

Los concursantes han empezado un nuevo día tras la intensa gala que tuvieron que vivir y Luca Onestini y Cristina Porta han comentado la actitud de los hermanos, que no les ha gustado nada. "No tienen la personalidad de tener un pensamiento propio de ellos, repiten. Pobrecitos, no tienen nada, son vacíos dentro y fuera. Son falsos", cree Luca. Cristina asegura que todo esto no le afecta, pero que sus palabras pueden hacer que haya gente "que se lo puede llegar a creer". Además, su compañera se muestra sorprendido: "No pensaba que estos dos llegaban a tanto y a decir esto. Son así".