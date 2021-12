¡Buenos días a todos! La tensión ha vuelto a la casa a las puertas de la final. Quedan pocos concursantes pero los conflictos siguen más vivos que nunca. Durante la gala 'Cuenta atrás' presentada por Carlos Sobera, ibo varios cara a cara entre los concursantes que dejaron, más claro todavía, que la casa vuelve a estar dividida. Sandra se enfrentó a la 'Sala de la verdad' con Luis para solucionar el tema de la nominación y el tuit de Julen y, luego, con Cristina, donde lejos de aclarar las cosas... volvió la tensión entre las dos.

No fue el único cara a cara de la noche. Gemeliers tuvieron una discusión con Luca y, según cuentan, ya no soportan a la pareja. Por ello, los hermanos se juntaron en la 'Sala de la verdad' con Luca y Cris y volvieron a discutir. Discusión que duró prácticamente toda la noche porque no pudieron salir del bucle y cada vez los insultos y reproches iban a más. Después de esta noche, está claro que los hermanos y Sandra van por un lado y Luca y Cris por otro. Luis, como es amigo de ambos, tampoco toma mucho partido aunque parece que se inclina más por la pareja.

Pero toda esta tensión no impidió que Gemeliers disfrutasen de su pase a la final. Los cantantes se salvaron de la expulsión al ser los menos votados por el público y se unieron a la pareja como finalistas de la edición. Sus compañeros todavía no lo saben aunque a algunos mucha ilusión no les va a hacer. Además, los tres nominados repasaron la 'Línea secreta de su vida' y se emocionaron muchísimo recorriendo los distintos episodios de su vida.

Con esta emoción y tensión a partes iguales, conectamos con la casa en el 24 horas y el PLUS para ver cómo afrontan los chicos este día después de todo.