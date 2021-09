Emmy Russ y Luca Onestini se abren y se sinceran respecto a sus sentimientos

La alemana y el italiano llevan días acercándose y han querido dejar las cosas claras

Emmy cree que Luca se comporta igual con ella que con Cristina Porta y no quiere las cosas a medias

Las cámaras han fijado como objetivo a Emmy Russ y Luca Onestini hablando en la habitación. Los concursantes se han sincerado entre ellos y han compartido sus impresiones y sentimientos, tras haber tenido acercamiento entre ellos. Emmy Russ le ha contado que a ella le cuesta abrirse y que a él le ha contado cosas fuertes que no sabe cualquiera, por lo que se ha convertido para ella en una persona especial. Él, por su parte, le ha dicho que está muy a gusto con ella y que quiere ver lo que puede pasar, todo poco a poco.

La conversación entre Emmy Russ y Luca Onestini

"Yo estoy aquí para disfrutar y vivir el momento", le ha explicado Luca a Emmy y que hay personas que le gustan como personas y con las que quiere ver "qué pasa". El italiano confiesa a su compañera que desde una conversación que tuvieron en el baño él ha querido conocerla y que se ha interesado más por ella.

Luca se abre y le dice que si controla que ella esté bien, lo hace porque quiere y si siente que ella está más fría le hace preguntarse si ha hecho algo malo, a lo que Emmy le responde: "No, es por mí, por mis pensamientos, mis sentimientos". Tras esto, él le cuenta cómo vive la situación: "Para mi estamos conociéndonos, vamos a ver qué pasa, puede ser que cuando me conozcas mejor digas: 'Luca no me gusta o Luca me gusta'. Y yo puedo decir lo mismo. Me gusta estar contigo, quiero conocerte más, simplemente porque estoy bien cuando estoy contigo".

La alemana se ve en la misma posición que Cristina Porta y no quiere las cosas a medias

Emmy, le escucha atentamente, pero no queda conforme con la respuesta y es que tiene claro que no quiere las cosas a medias: "Me parece muy bien, pero estás exactamente igual que conmigo con otra chica más, con Cristina al menos" Y añade: "Lo que me confunde que es como eres conmigo eres con Cristina también y no sé en qué sitio estoy yo, si soy segundo plato o primer plato". Además, la alemana le cuenta que ella no está acostumbrada a estas situaciones para que él pueda entenderla un poco más: "Con amigos no suelo estar abrazada, tumbada o cosas así. Tú dejaste claro que todos aquí somos amigos y me parece bien. Tontear yo no quiero".

El italiano le explica su situación: acaba de romper con su expareja

Esto hace que Luca le explique por qué está viviendo todo esto así: "He terminado una relación un mes atrás y ahora, antes de entrar en otra, tengo de descansar y comprender más a las personas. Tengo que reconstruirme. No te digo que no vaya a pasar, pero ahora lo que necesito yo es esto". Aunque asegura que a día de hoy está "conociendo personas que me gustan" aclarando que no es que tontee con todas las mujeres de la casa, sino que es su carácter: "Me gusta divertirme con la gente. Contigo me parece que cuando estamos juntos lo pasamos bien". Y le hace una pregunta clara a su compañera: "¿Tú quieres estropear esto? Si tú quieres lo hago", algo que la concursante no quiere de ninguna manera.

