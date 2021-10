Canales Rivera recibió un mensaje de los seguidores preguntando por qué critican a Luca como "persona agresiva" y lo explica

Luca Onestini aseguró en su 'línea secreta de la vida' que no le gustan las personas agresivas

El italiano ha podido ver las imágenes de Jesús hablando sobre él y este tema: "Se me puso a hablar con las manos atrás y los ojos desencajados"

Canales Rivera recibía un mensaje de los seguidores en las redes sociales sobre por qué él y los 'Gemeliers' habían criticado a Luca Onestini como una persona agresiva, algo que el torero negaba: "He dicho que su postura corporal cuando está en un enfrentamiento verbal, a mí, personalmente no me gusta".

El mensaje de los seguidores para Canales Rivera que desata el debate en la casa de Guadalix

Los concursantes han podido enfrentarse a las imágenes en las que Canales lee este mensaje y el posterior enfrentamiento entre los hermanos y Luca Onestini por este tema. Y hoy, nuevamente, ambas partes, han querido explicar su versión de los hechos. El italiano ha dejado claro, como ya hizo en su 'línea secreta de la vida' que "no le gustan para nada las personas agresivas" porque ha "sufrido bullying" y sabe lo que significa ser agresivo.

Las imágenes en las que Jesús habla de Luca: "Me miró con una cara de asesino que me iba a morir"

Jorge Javier le ha hecho una pregunta muy directa a Jesús: ¿Tú llamaste en algún momento agresivo a Luca?. Jesús, de 'Gemeliers' explica que tuvo una conversación en el jacuzzi con su hermano Dani y con Julen y que "puede que lo haya dicho", pero no recuerda en qué contexto.

Tras explicar esto, el programa ha mostrado unas imágenes en las que Jesús le explica a sus compañeros un encontronazo con Luca en la cocina: "Me miró con una cara de asesino que yo me iba a morir". El cantante explica que su compañero "se me puso a hablar en la cocina con las manos atrás y los ojos desencajados" y que él se lo hizo saber a su compañero: "No me está gustando un pelo como me estás mirando".

Luca reacciona a las palabras de su compañero

"Soy feliz porque la gente pueda recordar", asegura Luca Onestini tras ver esto. El italiano lo define "como absurdo" porque si es agresivo él, "¿ellos que son?", se pregunta. Dani, que no está de acuerdo con esto, afirma que si para sentirse más arriba "se lo quiere llevar a su terreno", le parece estupendo, pero él ya se lo ha explicado a su compañero y no quiere decir nada más.

¿Qué piensan sus compañeros de concurso?