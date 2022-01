Luca Onestini abandonó la casa de los secretos hace pocas semanas. Lo hizo como flamante ganador de la edición, pero eso no significa que no eche de menos su estancia en la casa de Guadalix. Este jueves por la noche, el italiano estuvo pegado a la pantalla para no perderse nada del estreno de la edición de anónimos y comentó cada detalle en su cuenta de Twitter.