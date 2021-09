"Yo no lo he dejado, me ha dejado ella a mí . Claro que no estoy bien, pero tenemos que seguir. Pero es normal estar así después de tanto tiempo, estuvimos juntos durante 4 años y fue una historia de amor increíble . Vivíamos juntos, pero pasé por el encierro solo en casa porque ella se fue", explicó.

No obstante, a Lucía no le encajaba que ella no le diese ninguna explicación. Más bien creía que Luca no quería contar nada más. "¿Eres alto, guapo, simpático y no has hecho nada. La chica te dice que se acabó... ¿y tú no preguntas por qué? ¿Desapareces? ¡Te has hecho un 'Edmundo'!", bromeó Lucía.