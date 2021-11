El ultimátum de Luca Onestini a Cristina Porta: "Yo esto no lo puedo aguantar más, todo tiene un límite"

Cristina Porta y Luca Onestini duermen desnudos y muy juntos

La nueva discusión de la periodista y el italiano por las palabras de Cristina: "Actúo diferente cuando veo a una persona que está mal"

Luca reacciona y se enfada: "De verdad que yo no puedo más"

Cristina Porta y Luca Onestini, entre beso y beso y noches juntos, han vuelto a protagonizar una discusión en 'La casa de los secretos'. La periodista ha pasado por unos momentos de bajón esta semana y no se han sentido apoyada al cien por cien por el italiano, lo que ha terminado en un tenso desencuentro entre ellos.

Nueva discusión entre Luca Onestini y Cristina Porta

La concursante está en la cama pasando su bajo ánimo y Luca se mete a su lado para animarla, momento en el que ella aprovecha para reprocharle su actitud: "He ido antes a darte un abrazo, he visto que estabais haciendo una pizza cuando ibas a hacerla nosotros mañana. Somos un grupo de cocina y la hacemos los dos". "La ha hecho otra gente", le explica él, pero ella no queda conforme: "No, la has hecho tú. Yo actúo diferente cuando veo a una persona que está mal, desde luego no la dejo de lado".

El italiano advierte a su compañera: "No intentes decir cada vez que es mi culpa"

Las palabras de Cristina le hacen reaccionar, se levanta de la cama y le habla claro: "No se puede. De verdad, un poquito de respeto también para mí, ¿lo tienes o no? ¿Quién te ha dejado de lado? No me merezco esto porque estoy siempre aquí". Ella le explica que ha estado llorando y él no termina de entenderlo: "¿Me lo explicas? Me parece todo absurdo, no intentes decir cada vez que es mi culpa". Y le da un ultimátum a su compañera: "Esto yo no lo puedo aguantar más, todo hasta un límite, de verdad que yo no puedo más".

La periodista a Luca: "Yo concibo el amor de otra manera"