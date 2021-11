Sandra Pica y Julen estarían pensando en ser padres: "Quiere que nuestro hijo sea como yo"

Después de que Julen decidiese no salvar a Sandra de las nominaciones y de que la joven no entendiese el comportamiento de su chica, las cosas entre ellos han vuelto a la normalidad.

Además, Sandra ha analizado el comportamiento que tuvo Julen al no salvarla de las nominaciones: "Si lo que hizo lo hubiera hecho hace mes y medio, no le vuelvo a hablar. Pero ahora sé querer a alguien y él me ha enseñado a saber querer. Él me recogió de un pozo y ha sido un ángel en mi vida", ha explicado.