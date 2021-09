“ Yo tengo una relación buna con él , de vez en cuando lo llamó, me escribo con él…”, comenzaba diciendo Canales. “Pues ya está, no hay mal que por bien no venga”, contestaba Lucía haciendo referencia al desencuentro de Kiko con su madre Isabel Pantoja que se hizo público y que tanto ha dado que hablar.

“A mí me ha parecido que lo que ha hecho, con razón o sin ella, me ha parecido muy valiente por su parte”, aseveraba él convencido. “Pues a mí me ha parecido fatal”, le interrumpía ella. “Ha pensado más en el interés de sus hijos que en el suyo propio o en el de su madre… entiendo que te parezca mal como madre…”, se intentaba explicar Canales. “No, me parece mal como persona, como madre, como hija y como espíritu santo…”, comentaba Lucía mientras Rivera explicaba algunos detalles del conflicto entre madre e hijo.