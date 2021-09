Lucía Pariente y Sofía Cristo hablan sobre Cristina Porta

La madre de Alba Carrillo le hace un traje a la periodista y no se deja nada dentro de lo que opina de ella

Lucía, sobre Cristina: "No ha hecho nada en la vida, no tiene bagaje profesional"

La casa de los secretos cada vez está más encendida y una de las protagonistas de los enfrentamientos en la casa con alguno de sus compañeros es Cristina Porta. Luces y sombras es lo que provoca la periodista entre los concursantes y muestra de ello son Sofía Cristo y Lucía Pariente.

Sofía Cristo y Lucía Pariente: las diferentes opiniones sobre Cristina Porta

"A mí me está cayendo bien Cris", le ha dicho Sofía Cristo a Lucía Pariente en medio de una conversación en el jardín y la madre de Alba Carrillo respondía con un "a mí ni frío ni calor" aunque explica que con las personas que no le dan una oportunidad no confía más en ellas.

Cristina Porta no es mala persona o, por lo menos, eso cree Sofía Cristo, pero en eso también discrepa Lucía Pariente: "Yo creo que es peor, creo que tiene una cantidad de infantilismo e inmadurez que le retan con el resto de la humanidad, que creo que será una buena persona cuando asimile que no hay edad y que actué como sea y con normalidad, no con la superioridad que tiene y el despotismo que tiene".

El traje de Lucía Pariente a la periodista

Lucía no solo piensa eso, si no que cree que "en la calle es peor todavía de selectiva" y no entiende que sea así: "Sin nada hecho, no ha hecho nada en la vida. No tiene un bagaje profesional que en el tiempo le respalde, no tiene consolidación, pero ella se cree que está por encima, en el everest por encima de las nubes".

