Una de las facturas con las que Isabel Rábago ha saldado su paso por 'La casa de los secretos' ha sido que al salir del reality ya no es amiga de Alba Carrillo. La colaboradora de televisión se tomó muy mal que Isabel no apoyase incondicionalmente a su madre, Lucía Pariente, y con ello le retiró no solo su amistad sino al parecer también la palabra.