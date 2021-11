El regreso de Lucía Pariente causa división: de la 'pullita' de Cristina a la celebración de Sandra y Julen

"Llegan los refuerzos". Así calificó Adara Molinero su entrada en 'La casa de los secretos' junto a la de Miguel Frigenti y Lucía Pariente. Los tres exconcursantes han regresado en calidad de candidatos a la repesca en lo que ha supuesto un subidón para Sandra y Julen , que se sentían aislados del resto de la casa. No ha sido la misma grata sorpresa para otros como Cristina Porta.

Cuando Lucía llegó a la casa, Luca y Cristina reflejaban con su expresión que no les hacía nada de gracia. Más tarde, poco tardó en aparecer el primer encontronazo cuando Cristina leyó un tuit de Lucía en el que afirmaba que ella "odia" a su madre. "No sé si va disfrazada de bruja o no", reaccionó.